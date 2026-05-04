Cavaglià, il dottor Luparia lascia il distretto: come cambiare medico e nuovi posti disponibili

Dal primo maggio, nel Distretto di Cavaglià, il Dr. Marco Luparia si trasferirà presso un’altra Azienda. Sarà comunque possibile ricollocare i suoi pazienti presso altri medici di medicina generale in servizio presso il medesimo ambito territoriale.

Attualmente, i pazienti in carico al Dr. Marco Luparia sono circa 750 e potranno essere riallocati presso il Dr. Bilbil Alija Alija.

Il Dr. Bilbil Alija, che finora ricopriva un incarico temporaneo con massimale pari a 1.000 assistiti, ha recentemente concluso il corso di formazione previsto. Pertanto, dal 4 maggio, come stabilito dall’Accordo Collettivo Nazionale, potrà incrementare il proprio massimale fino a 1500 assistiti. Raggiunto tale limite, il Dr. Bilbil Alija ha inoltre dato disponibilità ad un ulteriore incremento fino a 1.800 assistiti. Le ulteriori 300 scelte saranno da considerarsi temporanee, con rinnovo d’ufficio a cadenza semestrale.

Inoltre, la Dr.ssa Rosanna Masone, attiva nel Comune di Candelo che appartiene al medesimo ambito territoriale di Cavaglià, dispone ancora di circa 130 posti disponibili.

Al fine di agevolare i cittadini è prevista un’apertura straordinaria dedicata esclusivamente alle operazioni di scelta del medico: lo sportello CUP della Casa della Salute di Cavaglià sarà aperto anche nei pomeriggi di lunedì 4 maggio e martedì 5 maggio, dalle ore 14:00 alle ore 15:30, oltre al consueto orario mattutino dalle 8:15 alle 13:30.

Saranno inviate comunicazioni individuali ai pazienti con le indicazioni da seguire per il cambio del medico.