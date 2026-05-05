TT Biella, bottino di medaglie ai Campionati Italiani Giovanili di Terni FOTO

Il TT Biella torna dai Campionati Italiani Giovanili di tennistavolo di Terni con un bilancio di rilievo: una medaglia d’argento e quattro bronzi. La manifestazione, disputata nella settimana a cavallo tra aprile e maggio, ha visto impegnate le categorie under 17, under 15, under 13 e under 11.

Nella classifica complessiva per società, che comprende anche i risultati dei campionati under 19 e under 21, il club biellese ha chiuso al 14° posto su 113 società partecipanti. Un piazzamento significativo, frutto del lavoro svolto in palestra dagli atleti e dai tecnici Sergei Mokropolov e Sonia Ivanova.

Le maggiori soddisfazioni sono arrivate dalla categoria under 11. Nella gara a squadre i “Biella Little Bears”, con Giacomo Riva, Leonardo Mercuri, Alessandro Rizzo e Lorenzo Piemontese, hanno conquistato la medaglia di bronzo. Dopo le vittorie contro TT Torino e Sarmeola, il cammino dei biellesi si è fermato contro il Villaggio Sport al termine di incontri combattuti.

Altri risultati importanti sono arrivati dai doppi. Nel doppio misto under 11 sono saliti sul terzo gradino del podio Alessandro Rizzo, in coppia con Elisa Aglì, e Giacomo Riva, insieme a Prisca Cosentino. Nel doppio maschile under 11, invece, Rizzo e Riva hanno raggiunto la finale, conquistando una preziosa medaglia d’argento dopo una sfida equilibrata contro Cristian Ragni e Leonardo Centi della Città dei Ragazzi.

Nel singolare maschile under 11, Alessandro Rizzo ha ottenuto la medaglia di bronzo. Dopo un percorso solido, l’atleta biellese ha superato nei quarti il compagno di squadra Giacomo Riva in un derby combattuto, prima di arrendersi in semifinale a Ragni al quinto set.

Buone indicazioni anche dalla categoria under 13, con Daniele Milanesi e Davide Ronsisvalle impegnati nella formazione dei “Biella Teddy Bears”. Dopo il successo iniziale contro la Nuova Luzzi, i biellesi hanno affrontato avversari di livello, chiudendo poi con una bella reazione nell’ultimo incontro contro il Fortunae di Fano, utile per ottenere la 15ª posizione.

Tra gli under 17, Giacomo Forno ha disputato doppio e singolare. In coppia con Emanuele Rossi dell’Isola d’Asti ha superato il primo turno, fermandosi poi agli ottavi dopo una partita molto equilibrata. Nel singolare ha centrato l’obiettivo della qualificazione ai Campionati Italiani veri e propri, entrando tra i primi 32.

Il bilancio finale conferma la crescita del settore giovanile del TT Biella. Resta qualche rammarico per alcune gare sfuggite nei momenti decisivi, ma i risultati ottenuti premiano l’impegno degli atleti e il lavoro quotidiano dello staff tecnico.