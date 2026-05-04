Calcio, al Pozzo è sfida play off di Serie D: sarà Biellese-Varese

Sabato 9 maggio, alle 18.30, lo stadio Pozzo-La Marmora di Biella apre le porte alla partita più attesa della stagione. La Biellese scende in campo per la semifinale (1ª fase) dei play off di Serie D contro il Varese, in una sfida di grande fascino che chiama a raccolta tutta la famiglia bianconera.



“Si muove la Città” è il messaggio che accompagna questo appuntamento: un invito a tifosi e appassionati a ritrovarsi sugli spalti per vivere uno degli eventi più significativi degli ultimi anni, all’interno di un percorso straordinario iniziato con la promozione in Serie D e consolidato dal terzo posto nel Girone A.



Di fronte un’avversaria blasonata come il Varese, quarta forza del girone e già affrontata durante la regular season davanti a oltre 1.500 spettatori. Un match ricco di storia, senza dubbio il più sentito da tutto l’ambiente bianconero. La squadra, forte della miglior posizione in classifica, avrà a disposizione due risultati utili su tre: in caso di vittoria nei novanta minuti o pareggio dopo centoventi minuti di gioco, i ragazzi di mister Luca Prina accederanno alla finale, dove affronteranno la vincente di Ligorna-Chisola.



Il club comunica di seguito le modalità di vendita dei biglietti per assistere all’incontro. Per questa gara le tessere di abbonamento non saranno valide: l’ingresso allo stadio sarà consentito esclusivamente con regolare titolo di accesso. La prevendita prenderà il via giovedì 7 maggio con la prelazione riservata proprio agli abbonati 2025/26: sportello aperto dalle 17 alle 19 presso la biglietteria dello stadio in viale Macallé (adiacente all’ingresso principale dell’impianto). Venerdì si attiverà poi la vendita libera, con il botteghino del “Pozzo-La Marmora” aperto dalle 17 alle 19. Nella giornata di sabato sarà possibile acquistare i tagliandi anche al mattino, dalle 10 alle 12; la biglietteria riaprirà poi alle 17, un’ora e mezza prima del calcio d’inizio.



Da giovedì sera la vendita libera sarà già disponibile nella modalità online e nei giorni successivi proseguirà nei punti vendita autorizzati del circuito, con applicazione dei diritti di prevendita e delle commissioni previste.



A fare da cornice alla sfida anche le parole del Direttore Generale Claudio Porta: “Il Pozzo-La Marmora è stato un punto di forza per tutta la stagione. I nostri tifosi hanno rappresentato un valore aggiunto straordinario, accompagnandoci con una presenza che ci ha reso il club più seguito del girone: per questo li ringraziamo. Sabato ci attende una sfida dal forte significato e avremo bisogno di tutto il nostro pubblico. Vogliamo ritrovare, e superare, l’energia delle grandi occasioni. L’invito è rivolto a tutta la città: Biella merita queste serate, vi aspettiamo numerosi”.