 / Pallavolo

Pallavolo | 03 maggio 2026, 12:30

TeamVolley, partita speciale a Lessona: passa Gorla

Ph. Davide Finatti

Ph. Davide Finatti

Tanto tifo in tribuna, rotazioni ed emozioni in campo. Il TeamVolley Lessona chiude l’annata casalinga in Serie B2 nazionale con una sconfitta per 3-0. Ad imporsi è il giovane Gorla Volley.   

 Formazione inedita per le biancoblù. Caimi palleggio, Filippini opposto, Bordignon e Sola in banda, Bonini e Macchieraldo al centro, Diego libero.

Il primo set si decide sul 6-5 per il TeamVolley, quando Gorla infila sei punti consecutivi e scappa. La panchina chiama time-out e il rientro è positivo: Sola attacca forte, le varesine sbagliano, due palloni messi a terra da Bordignon valgono il 14-16. Le avversarie Zivkovic, Falcetta e Groppo piazzano l’ultima spallata e sul 15-21 la partita è ancora ferma. Tra le padrone di casa subentrano Daffara e Cavaliere. Le imprecisioni generali aumentano e d’inerzia il set si chiude 20-25.

Seconda frazione e altra buona partenza delle avversarie. Entra nel match anche Barbonaglia, che tiene a contatto il TeamVolley. Un attacco largo di Bordignon costa il 6-11, ma arriva subito un controparziale di 4-0 che costringe la panchina lombarda al tempo. Un muro di Barbonaglia vale il pari a quota 12, poi un ace di Cavaliere permette addirittura il sorpasso sul 15-14. Il set si decide grazie allo 0-5 infilato da Gorla nel finale: la panchina lessonese spende due time-out ma il margine è importante e si cambia campo sul 21-25.

Partenza sprint delle biancoblù nel terzo set: una Sola scatenata, quindi un ace di Filippini fermano il gioco sull’8-3. Le ospiti rientrano alla grande, limitano un secondo exploit di Filippini e segnano quattro volte di fila. Coach Bellagotti richiama la truppa sul 12-10, a guidare l’attacco è la solita coppia. Un punto di seconda di Daffara (19-17) anticipa il sorpasso varesino. Il finale è combattutissimo, si arriva sul 23-23 ma al fotofinish la vittoria va alle avversarie. Il 23-25 chiude la stagione casalinga.

 Coach Alessio Bellagotti: “Abbiamo perso in modo netto una partita anche divertente, in cui si è vista una buona pallavolo. Diego è stata schierata come libero titolare e ha giocato i primi due set. La gara è stata affrontata in modo abbastanza tranquillo, purtroppo siamo sempre partite sotto nei parziali iniziali e questo ci ha obbligato ad alzare i ritmi. La prestazione è stata più che discreta, abbiamo fatto il nostro ma i meccanismi non erano ancora consolidati e qualche sbavatura c’è stata. Nel terzo set siamo partite meglio: con Daffara titolare e facendo girare le centrali. La differenza principale? Gorla è giovane, fisicamente forte e ha battagliato di più. Nel finale hanno tirato fuori due o tre colpi che hanno allungato il match, e credo che ce lo saremmo meritato. Ringrazio di cuore il pubblico: c’era tanta gente - e soprattutto tante bambine – e ci hanno supportato con calore. Finiremo la stagione a Bra, contro il fanalino di coda: cercheremo di preparare una buona partita, con un discreto ritmo, per poter chiudere con una vittoria”.

 SERIE B2 Girone A - 25a giornata

Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Orsa Foam Gorla Volley 0-3

(20-25/21-25/23-25)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, Daffara 2, Bordignon 8, Sola 17, Cavaliere 1, Gariazzo, Bonini 3, Macchieraldo 2, Barbonaglia 6, Lanari, Filippini 11, Fizzotti (L), Diego (L). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.                                                                                                                  

c. s. TeamVolley g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore