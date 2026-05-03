TeamVolley, partita speciale a Lessona: passa Gorla

Tanto tifo in tribuna, rotazioni ed emozioni in campo. Il TeamVolley Lessona chiude l’annata casalinga in Serie B2 nazionale con una sconfitta per 3-0. Ad imporsi è il giovane Gorla Volley .

Formazione inedita per le biancoblù. Caimi palleggio, Filippini opposto, Bordignon e Sola in banda, Bonini e Macchieraldo al centro, Diego libero.

Il primo set si decide sul 6-5 per il TeamVolley, quando Gorla infila sei punti consecutivi e scappa. La panchina chiama time-out e il rientro è positivo: Sola attacca forte, le varesine sbagliano, due palloni messi a terra da Bordignon valgono il 14-16. Le avversarie Zivkovic, Falcetta e Groppo piazzano l’ultima spallata e sul 15-21 la partita è ancora ferma. Tra le padrone di casa subentrano Daffara e Cavaliere. Le imprecisioni generali aumentano e d’inerzia il set si chiude 20-25.

Seconda frazione e altra buona partenza delle avversarie. Entra nel match anche Barbonaglia, che tiene a contatto il TeamVolley. Un attacco largo di Bordignon costa il 6-11, ma arriva subito un controparziale di 4-0 che costringe la panchina lombarda al tempo. Un muro di Barbonaglia vale il pari a quota 12, poi un ace di Cavaliere permette addirittura il sorpasso sul 15-14. Il set si decide grazie allo 0-5 infilato da Gorla nel finale: la panchina lessonese spende due time-out ma il margine è importante e si cambia campo sul 21-25.

Partenza sprint delle biancoblù nel terzo set: una Sola scatenata, quindi un ace di Filippini fermano il gioco sull’8-3. Le ospiti rientrano alla grande, limitano un secondo exploit di Filippini e segnano quattro volte di fila. Coach Bellagotti richiama la truppa sul 12-10, a guidare l’attacco è la solita coppia. Un punto di seconda di Daffara (19-17) anticipa il sorpasso varesino. Il finale è combattutissimo, si arriva sul 23-23 ma al fotofinish la vittoria va alle avversarie. Il 23-25 chiude la stagione casalinga.

Coach Alessio Bellagotti: “Abbiamo perso in modo netto una partita anche divertente, in cui si è vista una buona pallavolo. Diego è stata schierata come libero titolare e ha giocato i primi due set. La gara è stata affrontata in modo abbastanza tranquillo, purtroppo siamo sempre partite sotto nei parziali iniziali e questo ci ha obbligato ad alzare i ritmi. La prestazione è stata più che discreta, abbiamo fatto il nostro ma i meccanismi non erano ancora consolidati e qualche sbavatura c’è stata. Nel terzo set siamo partite meglio: con Daffara titolare e facendo girare le centrali. La differenza principale? Gorla è giovane, fisicamente forte e ha battagliato di più. Nel finale hanno tirato fuori due o tre colpi che hanno allungato il match, e credo che ce lo saremmo meritato. Ringrazio di cuore il pubblico: c’era tanta gente - e soprattutto tante bambine – e ci hanno supportato con calore. Finiremo la stagione a Bra, contro il fanalino di coda: cercheremo di preparare una buona partita, con un discreto ritmo, per poter chiudere con una vittoria”.

SERIE B2 Girone A - 25a giornata

Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Orsa Foam Gorla Volley 0-3

(20-25/21-25/23-25)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, Daffara 2, Bordignon 8, Sola 17, Cavaliere 1, Gariazzo, Bonini 3, Macchieraldo 2, Barbonaglia 6, Lanari, Filippini 11, Fizzotti (L), Diego (L). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.