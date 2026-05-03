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Basso Biellese | 03 maggio 2026, 12:00

Grande partecipazione a Salussola per lo spettacolo pirotecnico FOTO e VIDEO

Tutti con gli occhi rivolti al cielo, con in mano il proprio smartphone, a riprendere il lieto momento e conservarlo nel cuore.

Grande partecipazione a Salussola per lo spettacolo pirotecnico (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it)

Grande partecipazione a Salussola per lo spettacolo pirotecnico (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it)

Pubblico delle grandi occasioni a Salussola per la festività dedicata al Beato Pietro Levita. In molti, tra giovani e famiglie, si sono dati appuntamenti nella serata di ieri, 2 maggio, per assistere insieme al meraviglioso e suggestivo spettacolo pirotecnico. 

Tutti con gli occhi rivolti al cielo, con in mano il proprio smartphone, a riprendere il lieto momento e conservarlo nel cuore. Per la comunità del paese di tratta di un evento particolarmente sentito (quello dedicato al Beato) che coniuga la tradizione e i valori della memoria e della spiritualità.

g. c.

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