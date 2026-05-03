Minaccia sanitari e insulta passanti tra Ponderano e Biella, arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri al Pronto Soccorso di Ponderano dove, stando alle prime ricostruzioni, era presente un uomo in stato di forte agitazione ed escandescenza.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 2 maggio. Una volta sul posto, i militari dell’Arma hanno riportato alla ragione e identificato il soggetto. Ora, però, verrà deferito per minacce proferite ai danni del personale sanitario.

Qualche ora dopo, lo stesso è stato segnalato da alcuni cittadini nel comune di Biella: stando a quanto riportato dai presenti, avrebbe disturbato e insultato i passanti. In seguito, è stato raggiunto dalle forze dell’ordine assieme al 118 e, una volta calmato, è stato accompagnato in ospedale per alcuni accertamenti.