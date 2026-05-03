Altro giro, nuova vittoria: la Scuola Pallavolo Biellese supera Asti

La prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti non si ferma e chiude il calendario casalingo con una vittoria.

Già certi dei playoff e del secondo posto in Serie C, i ragazzi della Ilario Ormezzano Sai SPB hanno deliziato il pubblico del PalaPajetta di Biella con una buona prestazione. A farne le spese, la pur valida formazione di Hasta Volley : il 3-0 finale regala altri punti, che fanno sempre bene. L’ultimo impegno – sul difficile campo di Busca – sarà la prova generale verso gli spareggi per la promozione.

Il commento di coach Milo Zanardo: “Siamo partiti molto bene nel primo set, imponendo il nostro gioco da subito con una battuta molto incisiva. Per quanto riguarda il resto della gara, ci siamo adeguati al ritmo avversario e abbiamo faticato molto a trovare soluzioni in attacco, nonostante una buona ricezione. Dal mio punto di vista comprendo benissimo che, avendo già conquistato il secondo posto, le motivazioni non potevano essere al massimo. Ho comunque detto alla squadra che in questa fase è molto pericoloso rilassarsi: ai playoff tutto sarà azzerato e ogni palla peserà come un macigno. Non ho assolutamente di che lamentarmi riguardo all’impegno dei miei ragazzi, che hanno sempre dimostrato spirito di sacrificio ad ogni allenamento, ma dobbiamo cercare di essere più cinici quando il momento della gara volge a nostro favore. Non dobbiamo attendere gli errori avversari: più avanti non arriveranno. Finora siamo sempre riusciti a ribaltare i parziali a nostro favore, perché abbiamo comunque delle certezze e siamo solidi a livello caratteriale. L’ultimo test della regular season a Cuneo? Lo useremo per provare anche nuove soluzioni”.

Aggiunge capitan Filippo Agostini: “Siamo certamente felici del risultato. Considerando il tipo di partita e le motivazioni dell’avversario, vincere non era affatto scontato. In ogni caso siamo consapevoli che sta per arrivare la fase più delicata della stagione, dove sarà necessario compiere un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita. La squadra però c’è, il gruppo è unito: in ogni allenamento diamo sempre il massimo e non vediamo l’ora di giocare i playoff. Abbiamo lavorato tanto e duramente per raggiungere quell’obiettivo: ci faremo trovare pronti, fisicamente e mentalmente”.

SERIE C - 25a giornata

PalaPajetta di Biella (BI)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Hasta Volley 3-0

(25-15/25-23/25-22)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 3, Vicario, Agostini 22, Sensi 9, Stragiotti, Antonov 6, Maretti 2, Graziano, Despaigne 20, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.