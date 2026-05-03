Gare e premiazioni al Golf Club Biella “Le Betulle” di Magnano FOTO

Gare e premiazioni al Golf Club Biella “Le Betulle” di Magnano, dove è andata in scena la BMW Golf Cup 2026 nella giornata di venerdì 1° maggio. Filippo Bodo è stato il 1° netto nella 1° categoria, seguito da Luciano Pagliarin e Davide Gori. Stefania Genta, invece, à stata 1° nel lordo femminile mentre la nearest femminile è stata Patrizia Fabbi.