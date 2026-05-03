Centri estivi in Valle Cervo, al via la raccolta delle pre-adesioni

A seguito della riunione organizzativa dello scorso venerdì 24 aprile, i comuni di Andorno Micca, Miagliano, Sagliano Micca e Tavigliano stanno raccogliendo le pre-adesioni per i centri estivi dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Il periodo va dal 15 giugno al 30 luglio negli oratori di oratori di Andorno e Sagliano. Come riportato nella nota, diffusa sui canali ufficiali dei comuni, si tratta di una domanda di pre-adesione (non è ancora l’iscrizione definitiva), utile per organizzare al meglio le attività.

Per partecipare è necessario compilare e restituire il modulo entro e non oltre martedì 5 maggio 2026 consegnandolo a mano alle insegnanti incaricate o inviandolo via mail a segreteria.andorno@ptb.provincia.biella.it oppure presso il comune di residenza convenzionato