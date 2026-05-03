Nuovi incidenti sulle strade di Biella

Doppio sinistro stradale sulle strade del Biellese nella giornata di ieri, 2 maggio.

Il primo si è verificato nel comune di Gaglianico dove, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero rimasti coinvolti tre mezzi. Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti di rito. Il fatto è avvenuto intorno alle 12.

Nella notte, invece, poco dopo le 2, un’auto ha travolto un capriolo lungo la Superstrada, in prossimità dell’uscita di Cossato. L’urto ha causato danni al mezzo ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per il conducente, un biellese di 27 anni. I rilievi sono stati raccolti dai Carabinieri.