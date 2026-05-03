Calcio, non bastano Naamad e Beltrame alla Biellese: vince 3 a 2 la capolista Vado

Alla Biellese non bastano le reti di Naamad e Beltrame per avere la meglio sul Vado: alla fine, la capolista del girone di Serie D si impone con il punteggio di 3 a 2. Partita eroica per i lanieri, che restano al terzo posto con 57 punti, pronti ora ad affrontare le future sfide dei play off. Il prossimo avversario sarà appunto il Varese nella prima partita all’orizzonte.

In Eccellenza, complici le sconfitte interne con Borgosesia e Lascaris, saranno play out per il Città di Cossato e la Fulgor Chiavazzese. In Promozione, nonostante il ko casalingo con il Casale, il Ceversama agguanta la salvezza diretta e mantiene la permanenza nel raggruppamento anche nella prossima stagione.

Ricordiamo, invece, che in Prima Categoria sono andati ai play off il Gaglianico, assieme alla Valle Elvo e alla Valle Cervo Andorno; Il Ponderano, invece, si salva all’ultima giornata mentre le Torri Biellesi salutano il girone. In Seconda match play off per Valdilana Biogliese e Vigliano mentre in Terza La Cervo proverà a giocarsi il salto di categoria; restano nel gruppo, invece, il Lessona, il Valdilana Next Generation e il Pollone.