Sala Biellese in lutto per la morte di Massimo Cesale Ros, aveva 65 anni

Comunità di Sala Biellese in lutto per la morte di Massimo Cesale Ros, mancato all’affetto dei suoi cari. Aveva 65 anni. a darne il doloroso annuncio la compagna, assieme ai parenti e agli amici tutti. Come riportato dalle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, l’ultimo saluto avrà luogo alle 15 di domani, lunedì 4 maggio, presso il cimitero di Sala Biellese.
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