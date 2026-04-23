Calcio, Edoardo Motta para 4 rigori nella semifinale di Coppa Italia: la Lazio è in finale

Serata indimenticabile per Edoardo Motta. Il portiere classe ’05, nato a Biella, è stato l’assoluto protagonista di una prova superlativa parando ben quattro rigori di fila nella semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta.

Il match si era chiuso sull’1-1, con le reti di Romagnoli e Pasalic, dopo i tempi regolamentari e i supplementari prima della lotteria dei penalty. L’estremo difensore ha poi intercettato i tiri di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere regalando di fatto l’accesso alla finale con l’Inter.

Una bella favola per il giovane biellese, celebrato dai compagni e osannato dai tifosi, che da alcuni mesi sta sostituendo alla grande il portiere titolare Ivan Provedel, costretto ai box per un infortunio. Appuntamento, ora, alla finale di Coppa Italia, in programma il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle 21.