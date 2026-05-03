Biella, bel gesto dalle penne nere di Chiavazza: ripulito parte del Sentiero degli Alpini FOTO

Sabato 2 maggio gli Alpini del gruppo di Chiavazza, quasi pronti per L'Adunata Nazionale di Genova che si svolgerà il prossimo fine settimana, si sono ritrovati per una bella pulizia e cura del percorso dell'Amisuna, parte del Sentiero degli Alpini che, dalla strada per Ronco Biellese, arriva a Pavignano e scendendo dalla Bertamelina ritorna a Chiavazza.

“Adesso è agevolmente percorribile, a piedi o con la mountain bike, per una bella passeggiata nel verde e nella natura fino all'abitato di Pavignano – spiegano le penne nere - Questi piccoli lavori di cura e manutenzione ci permettono, con la convivialità alpina che contraddistingue il nostro gruppo, di renderci utili al nostro quartiere”.