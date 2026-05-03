Consiglio comunale a Candelo, focus su bilancio e rendiconto

Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile si è riunito il consiglio comunale di Candelo per discutere ed approvare vari temi di rilevanza amministrativa e finanziaria come la ratifica della deliberazione di giunta che aveva previsto una variazione urgente al bilancio di previsione 2025/27. Questa variazione ha riguardato l'adeguamento delle risorse necessarie per coprire alcune spese impreviste, come le anticipazioni comunali per le consultazioni referendarie, l'erogazione degli arretrati contrattuali 2022-24 come deciso a seguito della firma dei CCNL per il personale del comparto funzioni locali e dell’area funzioni locali, oltre alla necessità di costituirsi in giudizio a seguito della notifica di un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, relativo ad atti in materia di IMU.

Approvato anche il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025, illustrato dall'assessora alle finanze Lorena Valla e già oggetto di esame nell'ultima seduta della Commissione Finanze. E' stata confermata la solidità e l’efficacia dell’azione economico-finanziaria del Comune, costruita su un costante allineamento alle norme e su una piena condivisione con l’indirizzo politico. Un risultato reso possibile soprattutto dal grande impegno degli uffici comunali, che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’amministrazione.

Sono stati destinati oltre 1,24 milioni di euro derivanti dall’avanzo 2024, con una scelta chiara: rafforzare gli investimenti, sostenere alcune spese correnti non ripetitive e ridurre l’indebitamento attraverso l’estinzione anticipata di prestiti. Parallelamente, è proseguito il lavoro di recupero degli insoluti, in particolare sulla TARI. Significativo è stato anche l’incremento degli incassi IMU, frutto di un lavoro puntuale di aggiornamento delle basi imponibili e di una stretta collaborazione tra ufficio tributi e urbanistica. Nonostante il mancato riconoscimento di contributi statali per l’aumento dei costi energetici, il Comune ha mantenuto indicatori finanziari virtuosi, come dimostra anche la tempestività dei pagamenti del Comune, con una media di pagamenti delle fatture ricevute entro il 24esimo giorno. Il rendiconto lascia un avanzo libero pari ad euro 974 mila circa che potrà essere destinata ad investimenti. È stata anche evidenziata una contrazione dell'indebitamento, che mantiene un trend in discesa del – 7.29%.

L'assessora Valla ha evidenziato che "il trend costante degli elementi economici e finanziari e il risultato di amministrazione e di cassa confermano la stabilità di un bilancio equilibrato e con margini di potenzialità di investimento in opere pubbliche. La destinazione della parte di avanzo libero per interventi sul territorio verrà presentata nel prossimo consiglio comunale".

L'assessora Valla ha illustrato anche il punto in merito alla destinazione del risultato economico positivo pari ad € 191.116,37 che viene destinata a “riserve disponibili” ovvero a quelle voci dello stato patrimoniale passivo che costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione. Il risultato economico positivo è l'esito dell'applicazione di una formula che dà l'indicazione di una sorta di patrimonio netto in caso di disavanzo. Questo saldo positivo non va confuso con l'avanzo di amministrazione che sarà applicato con una variazione nella prossima seduta consiliare.

Discusse anche due variazioni generali al bilancio di previsione 2026/28, finalizzata a coprire nuove esigenze emergenti con un'ulteriore applicazione dell'avanzo di amministrazione 2025 per complessivi € 36.683,05 e una variazione al bilancio di previsione di euro 845,87 sul 2026 e di euro 1268,80 sul 2027 e 2028. Queste variazioni permettono di far fronte ad alcune voci di spesa non inizialmente previste o prevedibili.

Il consiglio ha poi approvato all'unanimità il nuovo Statuto Comunale, aggiornato al linguaggio inclusivo e alla normativa vigente, con altresì l'inserimento della disciplina sulla presidenza del consiglio comunale. Ruolo regolamentato ma non inserito nella statuto, questo aggiornamento rende possibile per le future amministrazioni anche prevedere la figura.