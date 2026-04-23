Calcio, la Rappresentativa Provinciale Under 14 di Biella si presenta per il Torneo delle Province 2025/26

È stata presentata ufficialmente martedì 21 aprile, presso l’impianto sportivo di Candelo, la Rappresentativa Provinciale Under 14 di Biella, impegnata nel Torneo delle Province – stagione sportiva 2025/26, competizione organizzata dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND.

Nel corso della serata, alla presenza del consigliere regionale Giulio Lanza, del delegato provinciale Ginaldo Baruffa, dello staff tecnico, degli atleti, delle famiglie e degli organi di stampa, sono stati illustrati il percorso svolto nei mesi precedenti e il programma della manifestazione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla società Torri Biellesi per la disponibilità della struttura, alle società sportive del territorio per la collaborazione costante, l’utilizzo degli impianti sportivi e il prezioso lavoro svolto quotidianamente, e alle famiglie per la fiducia e il sostegno dimostrati fin dall’inizio del progetto.

È intervenuto anche l’assessore allo Sport della Città di Biella, Giacomo Moscarola, che ha sottolineato il valore educativo e sociale dello sport giovanile e il ruolo centrale che esso riveste nel percorso di crescita dei giovani atleti, evidenziando ai ragazzi l’orgoglio di rappresentare il territorio biellese in una manifestazione di rilievo interprovinciale e rivolgendo un “in bocca al lupo” alla squadra e allo staff per il prosieguo del torneo.

La selezione della Rappresentativa ha preso il via tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, culminando con il primo raduno del 28 gennaio, attraverso un articolato percorso di incontri svolti su diversi impianti della provincia e non solo, con l’obiettivo di osservare il maggior numero possibile di atleti e garantire pari opportunità a ragazzi provenienti sia dai campionati provinciali sia da quelli regionali.

I raduni si sono svolti a Candelo, Valdilana, Gaglianico, Lessona, Biella, Borgosesia, Valdengo, Cossato e Vigliano Biellese, fino al raduno conclusivo del 21 aprile, coincidente con la presentazione ufficiale della squadra, proprio sul campo dove il percorso aveva avuto inizio. Il gruppo è attualmente composto da 22 atleti, una scelta dettata dalla necessità di fronteggiare eventuali imprevisti legati a infortuni o impegni scolastici e familiari, consentendo allo staff tecnico di lavorare con continuità fin dalle prime fasi.

Il regolamento del Torneo prevede un massimo di 20 convocati per gara, un massimo di 3 calciatori della stessa società per i campionati provinciali e fino a 4 atleti provenienti da società partecipanti al Campionato Under 14 Regionale. Fin dall’inizio del percorso, staff tecnico e Delegazione hanno mantenuto un dialogo costante e trasparente con ragazzi e famiglie, ritenendo chiarezza e confronto elementi fondamentali nel lavoro con giovani atleti.

Rosa Rappresentativa Provinciale Under 14 – D.P. Biella

A.S.D. Città di Cossato: Deriu Edoardo – Carraro Andrea

Biellese 1902: Moriello Alessandro – Pitocco Pietro – Talamanca Filippo

Fulgor Chiavazzese R.V.: Bonardi Pietro – Cerato Andrea – Rizzo Giosuè

Futurogiovani Vilianensis: Aldegheri Matteo – Gallo Simone

Gaglianico C.S.I.: Bernardi Nicolò – Bonandini Riccardo – Selva Leonardo

Ponderano: Colombo Leonardo – Faraci Mattia – Gulisano Edoardo

Tigers Prealpi Biellesi: Maggioni Giacomo

Torri Biellesi A.S.D.: Iacone Emmanuele

Valdilana Biogliese: Airoldi Tommaso

Valle Elvo: Mosca Nicolò – Restivo Samuel – Sahraoui Badreddine

Staff tecnico Rappresentativa Provinciale Under 14 – Biella

Responsabile Rappresentativa: Ginaldo Baruffa

Dirigente Accompagnatore: Elio Marchini

Selezionatore: Marco Pizzato

Massaggiatore: Fabio Narcetti



Girone e calendario

La Rappresentativa Provinciale di Biella è inserita nel Quadrangolare B, insieme alle selezioni di Torino Città, Ivrea e Asti.

Gli altri gironi sono così composti:

Quadrangolare A: D.P. Vercelli – D.P. Novara – D.P. Verbano Cusio Ossola – D.P. Alessandria

Quadrangolare C: D.P. Torino Area Metropolitana – D.D. Pinerolo – D.P. Cuneo – D.P. Aosta

Calendario – Rappresentativa D.P. Biella

22 aprile 2026: D.P. Biella vs D.P. Torino Città (Santhià)

1° maggio 2026: D.P. Asti vs D.P. Biella (Moncalvo)

13 maggio 2026: D.P. Biella vs D.D. Ivrea (Vische)

Al termine della fase a gironi, le prime classificate e la migliore seconda accederanno alla Final Four, in programma martedì 2 giugno 2026.