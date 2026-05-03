ACF Biellese, basta un pari per la promozione in Eccellenza: la festa è cominciata a Pavignano FOTO e VIDEO

ACF Biellese, basta un pari per la promozione in Eccellenza: la festa è cominciata a Pavignano (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it e foto ACF Biellese)

La festa è cominciata. L’ACF esce imbattuta dalla sfida con il Villastellone e conquista la matematica promozione in Eccellenza con una giornata d’anticipo. È bastato il punteggio di 0-0 per archiviare il salto di categoria e regalare un pomeriggio ricco di emozioni per il numeroso pubblico di Pavignano.

Ad un primo tempo dominato dalla squadra allenata da Stefano Barboni, è seguita una ripresa di contenimento delle velleità offensive degli avversari ma alla fine il muro eretto dalle padrone di casa regge fino al fischio finale del direttore di gara. Ora, l’ACF Biellese guida la testa del girone con 54 punti a favore, a +4 dal Racco 86 e a +5 proprio dal Villastellone.