Dolore nel Biellese per la morte di Nina Calvino Ramaccio, figura apprezzata del Vernato-Thes

Dolore nel Biellese per la morte di Nina Calvino Ramaccio, mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 90 anni. Molto conosciuta a Biella, è stata in passato apprezzata e stimata presidente del Consiglio di Quartiere del Vernato-Thes lasciando dietro di sé un buon ricordo in tutti gli abitanti del rione.
I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, avranno luogo a Crocemosso alle 11 di martedì 5 maggio, partendo dalla chiesa parrocchiale. Sempre qui, verrà recitato il Santo Rosario alle 20 di domani.