IronBiella, bel podio per Angela Fogarolli

Gli appassionati della triplice non possono non provare almeno una volta a gareggiare sulle straordinarie strade della Sardegna del Sud.

Nuotare, pedalare e correre in una fantastica cornice naturale che in primavera mostra tutta la sua meraviglia. Il percorso sportivo offre panorami mozzafiato sulla natura incontaminata di Chia, sulle acque turchesi del mare e sul verde della vegetazione mediterranea in fiore.

Tre le distanze previste: medio, olimpico e sprint. Impegnata nella distanza olimpica, Angela Fogarolli (la portacolori di IronBiella) ha riaperto la stagione 2026 con un meraviglioso podio: alla fine, è terza assoluta al ChiaTRI.