venerdì 01 maggio
IronBiella, bel podio per Angela Fogarolli
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Running e Trail | 01 maggio 2026, 17:40

IronBiella, bel podio per Angela Fogarolli

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IronBiella, bel podio per Angela Fogarolli

Gli appassionati della triplice non possono non provare almeno una volta a gareggiare sulle straordinarie strade della Sardegna del Sud. 

Nuotare, pedalare e correre in una fantastica cornice naturale che in primavera mostra tutta la sua meraviglia. Il percorso sportivo offre panorami mozzafiato sulla natura incontaminata di Chia, sulle acque turchesi del mare e sul verde della vegetazione mediterranea in fiore. 

Tre le distanze previste: medio, olimpico e sprint. Impegnata nella distanza olimpica, Angela Fogarolli (la portacolori di IronBiella) ha riaperto la stagione 2026 con un meraviglioso podio: alla fine, è terza assoluta al ChiaTRI.

Redazione g. c.

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