Raduno Zootecnico a Pralungo, i ringraziamenti degli organizzatori

Ringraziamo tutti i coloro che, con il proprio aiuto, hanno contribuito alla riuscita della giornata lo scorso 25 aprile, dall'Amministrazione comunale che ha concesso gli spazi, al gruppo Alpini di Pralungo che da sempre ci supporta, agli aiutanti volontari presenti durante tutta la giornata, agli amici della Valle di Pralungo che ci forniscono tavoli e panche e, soprattutto, ringraziamo gli allevatori che hanno partecipato anche quest'anno con circa 200 capi bovini, poco meno di un centinaio di caprini e ovini, con la presenza anche di qualche equino.

Un ringraziamento anche agli espositori di artigianato locale, di generi alimentari e di abbigliamento per la loro presenza alla nostra piccola rassegna.

Vi diamo l'appuntamento al prossimo anno. Grazie.