Valdilana, Fiera Zootecnica della Brughiera: oggi l’evento “Tradizioni d’allevamento” FOTO e VIDEO

La Frazione Brughiera di Valdilana ospita oggi, sabato 2 maggio 2026, la Fiera Zootecnica della Brughiera “Tradizioni d’allevamento”, un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle attività agricole e delle eccellenze del territorio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Valdilana in collaborazione con le associazioni “Amici del Santuario della Brughiera” e “Santa Lucia di Barbato” e proseguirà fino alle18.

Nel corso della giornata sono presenti oltre dieci allevatori con più di cento capi di bestiame in esposizione, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le realtà zootecniche locali e le tradizioni legate all’allevamento. Ma non è tutto. Accanto all’area espositiva è attivo anche il mercato dei produttori locali, con la possibilità di acquistare prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche del territorio, ed è inoltre presente un’area ristoro con food truck e specialità gastronomiche.

Per l’occasione è possibile visitare l’Ecomuseo della Transumanza di Frazione Barbato e il Santuario della Madonna della Brughiera, entrambi aperti al pubblico per tutta la giornata.