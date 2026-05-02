A Biella si rinnova il tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Oropa

Domenica 3 maggio si rinnova il tradizionale pellegrinaggio della città di Biella al Santuario di Oropa.
Come da programma, l'avvio della camminata a piedi avrà luogo alle 6 da piazza Duomo, con soste meditate lungo il cammino. Per chi volesse un’alternativa è a disposizione un autobus con partenza da piazza Lamarmora (ore 8.30).
Alle 10, invece, è previsto il ritrovo nel chiostro della Basilica Antica con successiva processione. Seguirà la Santa Messa, sempre nella Basilica Antica, presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella. Il ritorno sarà alle 16.30 dal piazzale inferiore del Santuario.
Per informazioni: 347.5142918.