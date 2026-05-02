L’Ayueveda per la donna in menopausa, se ne parla a Biella

Nuovo appuntamento per l’associazione di volontariato Donne Nuove. Il prossimo martedì, 12 maggio, avrà luogo un incontro dal titolo “L’Ayueveda per la donna in menopausa”, a cui prenderà parte la dottoressa Laura Barchi, medica chirurga esperta e specializzata in ginecologia e ostetricia. L’evento si terrà alle 21 presso la Sala delle Colonne, al Cnetro Territoriale Volontariato di Biella. L’ingresso è libero.