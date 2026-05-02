Sala, niente sostituto per il Dr. Masi, attivato il servizio UCA

Il Comune di Sala diffonde una nota che riguarda gli assistiti del Dr. Masi.

L'Asl Biella ha informato che il medico sostituto individuato non potrà prendere servizio per mancanza dei requisiti necessari e per garantire la continuità dell’assistenza, ha dunque attivato il servizio UCA (Unità di Continuità Assistenziale), rivolto a tutti gli assistiti attualmente privi di medico.

Gli utenti potranno prenotare una visita contattando il numero 01515159475, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.

L’ASL ha inoltre comunicato che seguiranno nei prossimi giorni ulteriori indicazioni più dettagliate per la gestione della situazione.