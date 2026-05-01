venerdì 01 maggio
A Cavaglià inaugurata la Panchina della Gentilezza, simbolo di inclusione e accoglienza (foto di Roberto Canova)
A Cavaglià inaugurata la Panchina della Gentilezza, simbolo di inclusione e accoglienza FOTO
Leggi le ultime di: Basso Biellese
 / Basso Biellese

Basso Biellese | 01 maggio 2026, 17:20

A Cavaglià inaugurata la Panchina della Gentilezza, simbolo di inclusione e accoglienza FOTO

A Cavaglià inaugurata la Panchina della Gentilezza, simbolo di inclusione e accoglienza (foto di Roberto Canova)

A Cavaglià inaugurata la Panchina della Gentilezza, simbolo di inclusione e accoglienza (foto di Roberto Canova)

Nei giorni scorsi, a Cavaglià, poco prima della seduta del consiglio comunale, il sindaco Mosè Brizi ha inaugurato la Panchina della Gentilezza, rivestita con materiale realizzato con l’uncinetto. 

Simbolo di inclusione e accoglienza, è stata fortemente voluta dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e predisposta dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, in collaborazione con i volontari comunali e il gruppo Fili in Biblioteca. Dopo la cerimonia, il nuovo primo cittadino del CCR ha ricevuto la fascia tricolore e presentato la sua giunta assieme al programma.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore