A Cavaglià inaugurata la Panchina della Gentilezza, simbolo di inclusione e accoglienza FOTO

Nei giorni scorsi, a Cavaglià, poco prima della seduta del consiglio comunale, il sindaco Mosè Brizi ha inaugurato la Panchina della Gentilezza, rivestita con materiale realizzato con l’uncinetto.

Simbolo di inclusione e accoglienza, è stata fortemente voluta dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e predisposta dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, in collaborazione con i volontari comunali e il gruppo Fili in Biblioteca. Dopo la cerimonia, il nuovo primo cittadino del CCR ha ricevuto la fascia tricolore e presentato la sua giunta assieme al programma.