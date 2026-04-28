Biella, scienza e arte a confronto: "Parliamo di... STEM o STEAM?"

Scienza, tecnologia, arte e creatività possono dialogare tra loro? È la domanda al centro di “Parliamo di… STEM o STEAM?”, il seminario aperto alla cittadinanza in programma mercoledì 29 aprile 2026, dalle 17 alle 18.30, a Cascina Oremo, in corso Pella 21 a Biella.

L’appuntamento conclude la rassegna della Comunità Educante del progetto STEM to BI ed è rivolto a studenti, studentesse, docenti, famiglie, educatrici, educatori e cittadini. L’obiettivo è rendere più accessibile e concreto un ambito che, ancora oggi, viene spesso percepito come distante o riservato a pochi profili specifici.

Il seminario nasce da una riflessione sempre più attuale: ha ancora senso separare in modo netto saperi scientifici, tecnologici e creativi? Le STEM, infatti, non coincidono più soltanto con laboratori, numeri e competenze tecniche, ma si sviluppano anche nell’incontro con la musica, l’arte e una visione più ampia della persona e della società.

A portare il proprio contributo saranno Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista compositore a 432Hz, e Beatrice Catanzaro, artista, ricercatrice e docente dell’Accademia Unidee. Toso racconterà il proprio percorso tra ricerca scientifica e musica, mostrando come discipline solo apparentemente lontane possano dialogare tra loro. Catanzaro offrirà invece uno sguardo sul ruolo dell’arte come strumento di lettura dei sistemi sociali, dei territori e delle trasformazioni collettive.

Il cuore dell’incontro sarà una tavola rotonda moderata da ragazze e ragazzi della Consulta Provinciale Studentesca di Biella, che guideranno il confronto con domande dirette e porteranno all’interno del dibattito il punto di vista delle nuove generazioni.

Più che proporre risposte definitive, l’iniziativa intende aprire uno spazio di dialogo tra esperienze, competenze e sensibilità diverse, per interrogarsi su come nascano oggi i percorsi di studio e di lavoro, quali immaginari li orientino e quali opportunità possano emergere da una visione meno rigida delle conoscenze.

L’evento è curato dal Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, in collaborazione con Fondazione Pistoletto Cittadellarte e Accademia Unidee. Rientra nel progetto STEM to BI, selezionato nell’ambito del bando Polaris e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione online sul sito di Cascina Oremo.