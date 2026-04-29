Biella, scontro tra auto, una delle due si allontana

A Biella, in via Trieste, nella giornata di ieri martedì 28 aprile si è verificato un episodio di viabilità che ha coinvolto due automobiliste, rispettivamente una donna classe 1999 e una donna classe 1970. Secondo quanto riferito, durante una manovra una delle due vetture avrebbe urtato accidentalmente l’altra.

La conducente del veicolo danneggiato, accortasi dell’impatto, avrebbe richiamato l’attenzione della controparte per segnalare l’accaduto. Tuttavia, l’altra automobilista si sarebbe allontanata dichiarando che non vi fosse stato alcun contatto, senza fornire ulteriori chiarimenti.

La richiedente, nel frattempo, è riuscita a prendere nota della targa del veicolo coinvolto. Successivamente, avrebbe contattato le forze dell’ordine, riferendo l’accaduto e confermando la dinamica ai Carabinieri intervenuti.

Secondo quanto riportato, il conducente dell’altra auto si sarebbe poi allontanata entrando in una palazzina della zona.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri per effettuare le verifiche del caso e raccogliere le dichiarazioni della persona coinvolta. Gli operatori avrebbero comunque invitato la richiedente a procedere con la segnalazione attraverso la propria compagnia assicurativa, come previsto in situazioni di questo tipo.