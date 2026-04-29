Biella, lite tra madri: una ferita all’occhio finisce in ospedale

Momenti di tensione nel pomeriggio a Biella, dove si è verificata una lite tra due donne, rispettivamente classe 1999 e classe 1981, che ha richiesto anche l’intervento dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe nata da precedenti contrasti tra i figli delle due famiglie, legati a episodi di presunto bullismo tra minori. La situazione sarebbe poi degenerata fino a coinvolgere direttamente le madri. A seguito dell’episodio, la donna classe 1999 avrebbe riportato alcune ferite, tra cui tagli nella zona dell’occhio destro, rendendo necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per la gestione della situazione e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le responsabilità e l’evoluzione dell’episodio, nato inizialmente da una disputa tra minori e poi degenerato tra adulti.