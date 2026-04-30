Biella, colpito senza motivo da due persone in monopattino: un passante allerta i Carabinieri

Un episodio senza apparenti motivazioni ha lasciato una profonda amarezza. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato avvicinato da due persone a bordo di un monopattino che, senza alcuna spiegazione, lo avrebbero colpito con uno schiaffo. Il fatto è avvenuto a Biella nella giornata di ieri, 29 aprile.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, su richiesta del passante, avviando così le ricerche dei presunti responsabili nella zona. Dalle prime informazioni raccolte, i due si sarebbero allontanati rapidamente in monopattino, facendo perdere le proprie tracce. Le successive verifiche effettuate nell’area non hanno dato esito positivo.