Bocce, San Secondo Bennese tra i primi 2 posti: ora andrà al campionato italiano individuale di  categoria C

La San Secondo Bennese si è aggiudicata i primi due posti per partecipare al campionato italiano individuale di categoria C. Andrea Allorio e Gianni Ramasco infatti hanno sigillato il podio occupando i primi due posti, lasciando alle spalle Alessandro Comuzio della Valle Mosso Mossese e Massimo Mazzola della Quaronese.

Dal quinto all'ottavo posto troviamo: Corrado Cantone (Crc Gaglianico), Carlo Dellagaren (Valle Elvo), Massimo Massazza (Piatto Sport) e Edoardo Graziano (Crc Gaglianico). 75 gli atleti in gara. Hanno diretto Massimo Vergano e Paolo Carrera.