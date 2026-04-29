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SPORT | 29 aprile 2026, 07:20

Bocce, San Secondo Bennese tra i primi 2 posti: ora andrà al campionato italiano individuale di  categoria C

Bocce, San Secondo Bennese tra i primi 2 posti: ora andrà al campionato italiano individuale di  categoria C

Bocce, San Secondo Bennese tra i primi 2 posti: ora andrà al campionato italiano individuale di  categoria C

La San Secondo Bennese si è aggiudicata i primi due posti per partecipare al campionato italiano individuale di  categoria C. Andrea Allorio e Gianni Ramasco infatti hanno sigillato il podio occupando i primi due posti, lasciando alle spalle  Alessandro Comuzio della Valle Mosso Mossese e Massimo Mazzola della Quaronese. 

Dal quinto all'ottavo posto troviamo: Corrado Cantone (Crc Gaglianico), Carlo Dellagaren (Valle Elvo), Massimo Massazza (Piatto Sport) e Edoardo Graziano (Crc Gaglianico). 75 gli atleti in gara. Hanno diretto Massimo Vergano e Paolo Carrera.

Sante Tregnago

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