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CRONACA | 29 aprile 2026, 09:10

Viverone, trattore si ribalta nel vigneto, ferito il conducente

Incidente in una zona impervia

Viverone, trattore si ribalta nel vigneto, ferito il conducente, foto archivio

Viverone, trattore si ribalta nel vigneto, ferito il conducente, foto archivio

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri martedì 28 aprile a Viverone, dove intorno alle 19.30 si è verificato un incidente in una zona impervia tra le vigne.

Secondo le prime informazioni, un trattore impegnato in attività lavorative si sarebbe improvvisamente rovesciato. A bordo del mezzo si trovava un uomo, dipendente di una ditta operante sul posto.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Biella, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata. Il lavoratore è stato soccorso dal personale del 118 e affidato alle cure sanitarie.

Presenti anche i Carabinieri e gli operatori dello Spresal per gli accertamenti di competenza. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente né sulle condizioni dell’uomo coinvolto.

s.zo.

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