Viverone, trattore si ribalta nel vigneto, ferito il conducente

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri martedì 28 aprile a Viverone, dove intorno alle 19.30 si è verificato un incidente in una zona impervia tra le vigne.

Secondo le prime informazioni, un trattore impegnato in attività lavorative si sarebbe improvvisamente rovesciato. A bordo del mezzo si trovava un uomo, dipendente di una ditta operante sul posto.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Biella, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata. Il lavoratore è stato soccorso dal personale del 118 e affidato alle cure sanitarie.

Presenti anche i Carabinieri e gli operatori dello Spresal per gli accertamenti di competenza. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente né sulle condizioni dell’uomo coinvolto.