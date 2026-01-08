La cucina piemontese più elegante del Biellese, firmata Villa Dea

Villa Dea presenta una serata dedicata al Bollito Misto piemontese, pensata come un’esperienza gastronomica elegante e contemporanea.



La cena si svolgerà venerdì 16 gennaio, a partire dalle 20.30, e sarà strutturata come un vero percorso a tavola.



Ad accogliere gli ospiti, una entrée di benvenuto, pensata per introdurre con delicatezza il percorso della serata.



Il menu si apre con antipasti della tradizione piemontese, tra cui la carne cruda battuta al coltello tipica piemontese e un crostone di pane nero con porchetta tonnata, rilettura contemporanea di un grande classico. Il bollito viene quindi servito in più passaggi, con una selezione di tagli della tradizione: gallina, lingua, cappello del prete, testina, cotechino e biancostato.



Ad accompagnare le carni, verdure di stagione, patate al cartoccio, vellutata di patate valdostana e le salse tipiche piemontesi – dalla salsa verde alla rossa, fino alla mostarda – per un equilibrio tra autenticità e raffinatezza.



Per la serata, Villa Dea propone una carta vini e una selezione al calice pensate appositamente per il menu, con un percorso che valorizza il territorio, dai vini valdostani ai vini biellesi.



Il percorso gastronomico è proposto al prezzo di 42 euro, acqua e caffè inclusi. Bevande escluse.



I posti sono limitati, in linea con gli spazi raccolti e l’atmosfera intima che caratterizzano Villa Dea.



L’esperienza è pensata per celebrare uno dei piatti più iconici della cucina piemontese, reinterpretato con rispetto e sensibilità contemporanea.

Villa Dea si trova in Via Ramella Germain, 28 bis Biella - (Bi) Italy

Per informazioni e contatti: 393.4415707.