TT Biella protagonista a Torino: Federico Arno e Gilberto Rollino campioni regionali

Grande giornata per il Tennistavolo Biella ai Campionati Regionali Master e Paralimpici, disputati domenica a Torino, in via Tempia. Mentre a Terni prendevano il via i Campionati Nazionali Giovanili, riservati alle categorie dall’Under 11 all’Under 17, nel capoluogo piemontese sono stati assegnati i titoli regionali Master e Paralimpici, con diversi tesserati biellesi impegnati nelle gare in programma.

A mettersi in evidenza sono stati Federico Arno e Gilberto Rollino, capaci di conquistare il titolo regionale nelle rispettive categorie. Arno, nella classe 11 paralimpica, si è laureato campione regionale superando con sicurezza i due avversari affrontati: Fassio, portacolori dell’Isola d’Asti, e Cardile, rappresentante del CRDC.

Ottima prova anche per Rollino tra i Master. Nell’Over 80 il pongista biellese ha affrontato il torinese Dealessandris, unico avversario presente, imponendosi in tre set e portando a casa il titolo. Rollino è poi stato inserito anche nel girone della categoria 75/80, dove ha confermato il proprio valore chiudendo davanti ai novaresi Galliano e Caravano.

Alla manifestazione Master hanno preso parte circa cento atleti e una decina di atlete. A difendere i colori del Tennistavolo Biella erano presenti anche Gianni Massazza, Maurizio Rondi, Michele Motta e Roberto Fazzari.

Nella categoria 50/60, Massazza ha lottato nel proprio girone, ma è stato superato dai più quotati Mezzalira e Beltramo. Nella 60/65, Fazzari, inserito in un raggruppamento da quattro atleti, ha battuto in tre set il vercellese Gelli, cedendo poi contro Franchelli e Lepore.

Nella stessa categoria, Michele Motta ha superato il girone nonostante la sconfitta con Gecchele, grazie al successo ottenuto al termine di una sfida molto combattuta contro Izzo, atleta dell’Area 172. Dopo essersi portato avanti di due set, Motta ha subito la rimonta dell’avversario, ma nel quinto parziale è riuscito a cambiare passo, chiudendo il set decisivo a zero. Nel tabellone a eliminazione diretta ha poi superato in rimonta Bergantin, prima di arrendersi nei quarti, in quattro set, a Santini.

Nella categoria 65/70, il neo tesserato Maurizio Rondi ha superato il girone dopo la sconfitta con Luciano e la vittoria contro Leone. Nel tabellone principale ha poi ceduto al più quotato Selmi al termine di tre set molto equilibrati.

Nel doppio, la coppia Fazzari/Rollino è stata eliminata dai monregalesi Beltramo e Alessandrini. La formazione composta da Rondi e Cosentino ha invece ottenuto una bella vittoria contro Lepore e Trombini, prima di uscire contro Sassi e Ferrari.