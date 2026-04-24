Valdigne Triathlon splende a Magione: trionfi per Previtali, Cavalli e Bonacina FOTO

A Magione (PG) il 18-19 aprile 2026 si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Duathlon.

Nella splendida struttura dell’Autodromo dell’Umbria di Magione, che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi in un parco chiuso e protetto e ai tantissimi spettatori di godere delle competizioni dal terrazzo delle tribune, si è svolta una due giorni molto intensa di gare, sempre coinvolgenti e preparatissimi i due Speaker dell’evento Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone che hanno profuso cronache e informazioni per tutta la durata dell’evento.

Più di 1.000 i giovani e giovanissimi presenti alla kermesse sportiva umbra. La giornata sportiva è iniziata con la novità del Campionato Italiano U23 di Duathlon disputato su distanza Sprint. Tra le Donne grandissima “race” per Laura Ceddia che sale sul secondo gradino del podio con una gara molto positiva, ottime prestazioni per Zoe Orsolini, 7° e Rachele Laschi, 9°.

Tra gli Uomini, conferma il magnifico stato di forma di Imola, Lukas Lanzinger che trionfa con tre frazioni strepitose, gara super per Luc Vitali che ottiene il 5° posto in una gara dall’alto contenuto tecnico. Piazzamenti per Daniele Castelli, Enea Demarchi e Francesco Peccerillo, gara sfortunata per Davide Lampe messo fuori gioco da una caduta in bike quando stava disputando una gara eccellente. Menzione per Filippo Gai che, nonostante una caduta in allenamento, ha voluto essere al via ma è stato costretto al ritiro per il dolore causato dai postumi della stessa.

Tra le Youth A bella gara per Cecilia Lorenzoni (13°), nella gara maschile YA, sempre protagonista nel gruppo di testa di bike Giovanni Durando che conquista uno splendido argento italiano! Buona prova per Thomas Zecchini, 60° al primo anno di categoria. Nella gara Junior femminile, disputata sulla distanza classica SuperSprint (3.000m-10km-1.500m) ottimo 21° posto per Erica Pordenon, buoni piazzamenti per Asia Baistrocchi e Sofia Folino.

Tra gli Junior maschi, grande prestazione di Giacomo Frassati, 8°, peccato per qualche problema in zona cambio che gli hanno precluso un risultato migliore, piazzamento al debutto in una gara nazionale per Edoardo Pia.

Tra le Youth B femmine, ancora una gara top per Alice Ventre (2°) che conquista, grazie anche ad una frazione di ciclismo strepitosa, l’argento italiano, positivi piazzamenti in una gara molto partecipata per Caterina Pinna e Giulia Ferrari. Tra i tantissimi YB maschi, molto positive le gare di Andrea Lampe, 18° e Federico Cagnin, 25°. Piazzamenti per Pietro Carminati, Thomas Gomes e Saad Darifi.

Domenica si sono disputate le Gare del Campionato Italiano Mixed Relay 2+2 Junior e Youth, e le gare promozionali delle Staffette Sviluppo che hanno consentito la partecipazione a tanti giovani presenti alla manifestazione. Al mattino nelle Staffette Promozionali Sviluppo, hanno partecipato Thomas Gomes, Thomas Zecchini e Saad Darifi, per loro buone gare e tanto divertimento!Nel Campionato Italiano Staffette di Duathlon 2+2, Valdigne Triathlon schierava ben 3 Team!

Ottima la prova della staffetta Junior composta da Ventre, Frassati, Pordenon e dal giovanissimo Durando, 5° al traguardo. Piazzamento per l’altra staffetta Junior composta da Ferrari, Pia, Folino e Carminati. Tra le staffette Youth buon risultato con il 12° posto per il Team composto da Lorenzoni, Lampe, Pinna, Cagnin.

Nel pomeriggio di domenica si è disputato l’ormai classico Duathlon Sprint dell’Autodromo di Magione, gara fantastica per il DS di Valdigne Triathlon, Thomas Previtali che, dopo una tre giorni a supporto dei giovani di Valdigne Triathlon, ha dominato la gara con tre frazioni di valore assoluto conquistando un oro strameritato e bissando il successo sotto il diluvio dello scorso anno.

A Milano sabato 18 aprile si è disputato il Milano TRI organizzato da Follow Your Passion, al femminile gara fantastica sulla distanza Sprint per Carlotta Bonacina che dominando le tre frazioni conquista l’oro assoluto, sul podio allargato altre due prestazioni top per Erica Maculan (4° assoluta) e Monica Cibin che intramontabile, da M3, ottiene il 5° posto assoluto! Tra gli uomini debutto con i colori verde-turchese-oro per Matteo Salvadorini 15° assoluto e argento tra gli M5 per il Coach Stefano Massa. Nell’Olimpico, nel pomeriggio, buon piazzamento per il sempre presente Dario Nitti.

A Cesenatico nel Triathlon Sprint, nella gara donne brillante successo per Chiara Cavalli, con una frazione ciclistica veramente impressionante, ottimo 4° posto per la “globe trotter” Zoe Orsolini reduce dal brillante risultato di Magione il giorno prima nei Campionati Italiani Under 23. Domenica 19 aprile nel classico Triathlon di Andora sulla distanza olimpica, 7° posto assoluto e oro tra i tanti M1 con un ottimo crono per Andrea Manzotti, ritorno con il botto con i colori di Valdigne Triathlon per Massimo Testa che conquista l’argento tra gli M4 a pochi secondi dall’oro. A Valencia nel Circuito IM nella gara su distanza 70.3 ottimo crono di pochi secondi superiore alle 4h per Ivan Cappelli, buoni piazzamenti per Jacopo Pagliarin, Gabriele Zanetti e Amilcare Canali.

Grandi soddisfazioni per Valdigne Triathlon – Valdengo che, dopo l’inteso fine settimana, conferma il secondo posto nel Campionato Italiano di Società 2026 dietro Pro Patria Milano, balza al primo posto nel Circuito NextGen U23 ed è provvisoriamente al 3° posto nel Circuito Triathlon, risultati veramente positivi e sempre di altissimo livello.

Ora gli atleti del settore giovanile di Valdigne Triathlon sono attesi nei prossimi appuntamenti con la Coppa Europa Junior di Caorle e la seconda tappa dell’Interregionale Giovanile a Varedo (MB).