Dolce Rocky, quante ne ha passate...gli troviamo una sua famiglia per sempre?

Ciao dolce Rocky, quante ne hai passate nella tua giovane vita… Sei nato a febbraio 2021 e da allora il destino non è stato sempre gentile con te.

Hai conosciuto la strada, poi lunghi anni chiuso in un recinto in Calabria, perché non c’era altro posto dove poterti proteggere. Un recinto che ti ha tenuto al sicuro, sì, ma che ti ha privato di ciò che ogni cane dovrebbe avere: contatto umano, esperienze, serenità. Poi sei arrivato in Piemonte, sembrava proprio che una famiglia ti volesse, ma invece ti hanno solo illuso. Eppure tu sei ancora qui, con il tuo cuore immenso, pronto a fidarti ancora e ad amare con tutto te stesso.

Rocky è un cagnolino di taglia contenuta, circa 13 kg, dolce e affettuoso., ma un po’ timido all’inizio. Va d’accordo con i suoi simili e ha davvero tanto amore da dare. È importante sapere una cosa di lui: in casa è un vero gioiello: È educatissimo, buono, tranquillo, sa stare bene in ambiente domestico ed è davvero un compagno meraviglioso. Soffre invece quando viene lasciato da solo in spazi aperti, come il giardino, soprattutto in assenza di una presenza di riferimento. Per questo per lui cerchiamo una famiglia presente e una situazione tranquilla, non caotica, meglio se lontana dal contesto cittadino.

Per Rocky sogniamo una casa serena, amore vero e belle passeggiate nel verde. Non chiediamo molto… solo il suo meritato riscatto. Una famiglia che questa volta lo scelga davvero per sempre .

Rocky è sano, castrato, vaccinato e si trova a Casale Monferrato, in attesa della sua occasione.

Aiutiamolo a trovare la sua casa.

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