G7, Pichetto: "Bene Alleanza G7 su aree marine protette, esportiamo modelli di successo"

“L’Italia accoglie con piacere l’istituzione di una Alleanza G7 sulle Aree Marine Protette”, presentata dalla Presidenza francese, perché “crede fortemente nel valore della cooperazione multilivello, quale motore di rafforzamento ed esportazione di modelli di successo in tema di gestione efficace”. Lo ha spiegato, nel corso dell’intervento alla prima sessione di lavori della Ministeriale G7 in corso a Parigi, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

“L’Italia – ha ricordato Pichetto – ha avviato e finanziato, nell’ambito di diversi accordi di cooperazione bilaterale con la Convenzione di Barcellona, quattro edizioni di un programma di gemellaggio che ha coinvolto aree marine protette italiane e del Mediterraneo meridionale, in particolare Tunisia, Algeria e Marocco”. Questo programma, ha aggiunto il ministro, “ha contribuito alla definizione di veri e propri piani d’azione nelle aree marine protette del Nordafrica”.

Pichetto Fratin ha espresso inoltre la convinzione che “l’Alleanza G7 sulle aree marine protette possa contribuire anche ad agevolare” il percorso di attuazione dell’Accordo BBNJ sulla biodiversità marina delle aree al di là della giurisdizione nazionale, che “non può prescindere dal dialogo costante con le organizzazioni internazionali e regionali già attive in tale ambito”.

Il ministro inoltre affrontato il tema della lotta alla pesca illegale, rispetto alla quale “l’Italia ribadisce la ferma opposizione”, per “gli impatti devastante sui nostri ecosistemi marini” ed è convinta “della necessità di rafforzare la consapevolezza politica in merito all’urgente attuazione di accordi e quadri normativi esistenti in materia”.

“L’Italia si impegna a garantire l’attuazione degli obiettivi globali e – ha concluso il ministro – accoglie con favore l’iniziativa della Presidenza che attribuisce al G7 un ruolo incisivo in tal senso, contribuendo alla rafforzamento della sensibilizzazione politica e al più agevole raggiungimento degli obiettivi”.