Sanità biellese, Zappalà: "Con la PET si completa un percorso di innovazione e crescita"

"Con la donazione da parte della Banca di Asti si compie un passo decisivo nel percorso di sviluppo e innovazione intrapreso dall’ASL di Biella negli ultimi anni.

Un cammino avviato nel 2023 con l’introduzione del robot chirurgico, proseguito nel 2025 con la realizzazione della sala ibrida e che, con l’auspicata attivazione della PET nel 2027, giungerà a un ulteriore fondamentale traguardo.

Questo investimento rappresenta un risultato di grande rilevanza per il territorio di Biella e per i suoi cittadini. Da un lato, infatti, garantirà un accesso più semplice e diretto a prestazioni diagnostiche avanzate, evitando spostamenti verso altre realtà sanitarie; dall’altro contribuirà concretamente alla riduzione della mobilità passiva e al rafforzamento di quella attiva.

La mobilità sanitaria si verifica quando un paziente si reca presso un’altra azienda sanitaria per ricevere cure, generando un costo per l’ASL di appartenenza a favore di quella erogante. In questo contesto, costruire un sistema sanitario locale forte e attrattivo significa non solo migliorare i servizi, ma anche creare un circuito virtuoso capace di mantenere i conti in equilibrio e liberare nuove risorse da reinvestire.

L’introduzione di tecnologie all’avanguardia come la PET non solo eleva la qualità delle cure offerte ai pazienti, ma rappresenta anche un importante fattore di attrattività per professionisti altamente qualificati. Medici con elevate competenze e ambizioni saranno infatti sempre più incentivati a operare in un contesto moderno, dinamico e in continua evoluzione.

Le iniziative avviate negli ultimi anni stanno progressivamente costruendo un sistema sanitario solido e competitivo, i cui benefici si estenderanno nel lungo periodo.

Biella è oggi sempre più vicina a consolidare una posizione di rilievo nel quadrante sanitario regionale. Il traguardo raggiunto segna un passo importante in questa direzione e rafforza una visione strategica orientata al futuro, alla qualità e alla sostenibilità"