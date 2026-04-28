Polizia agli ex Rivetti di Biella per controlli, aggredito un agente

Intervento di Polizia negli ex stabilimenti Rivetti di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, alcuni passanti avrebbero notato e segnalato la figura di un uomo di origine straniera presente all’interno della struttura. Tuttavia, nel corso degli accertamenti di rito, quest’ultimo avrebbe reagito con violenza ai controlli degli agenti e ne avrebbe aggredito uno.

Alla fine, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. Lo stesso, difeso dall’avvocato Marco Cavicchioli, è poi comparso in tribunale, nell’udienza del processo per direttissima, dove è stata disposta la custodia cautelare in carcere, in attesa di individuare una struttura di cura dove proseguire la misura.