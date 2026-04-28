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CRONACA | 28 aprile 2026, 18:30

Polizia agli ex Rivetti di Biella per controlli, aggredito un agente

Fermato un uomo, il fatto è avvenuto nei giorni scorsi.

Polizia agli ex Rivetti di Biella per controlli, aggredito un agente (foto di repertorio)

Polizia agli ex Rivetti di Biella per controlli, aggredito un agente (foto di repertorio)

Intervento di Polizia negli ex stabilimenti Rivetti di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, alcuni passanti avrebbero notato e segnalato la figura di un uomo di origine straniera presente all’interno della struttura. Tuttavia, nel corso degli accertamenti di rito, quest’ultimo avrebbe reagito con violenza ai controlli degli agenti e ne avrebbe aggredito uno. 

Alla fine, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. Lo stesso, difeso dall’avvocato Marco Cavicchioli, è poi comparso in tribunale, nell’udienza del processo per direttissima, dove è stata disposta la custodia cautelare in carcere, in attesa di individuare una struttura di cura dove proseguire la misura.

g. c.

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