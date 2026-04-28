Biella, arriva la fiera

In vista della Fiera di Maggio 2026, il Comune ha disposto una serie di provvedimenti temporanei alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi. Attraverso un'ordinanza il Comune ha istituiti divieti di sosta, modifiche alla circolazione e limitazioni al traffico in diverse aree cittadine per un periodo che si estenderà da inizio maggio fino a metà giugno.

Tra le principali misure adottate figura l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in numerose vie e piazze. In particolare, Piazza Silvio Cerruti sarà interdetta alla sosta già dal 5 maggio fino al 12 giugno. In Via dei Tigli sarà introdotto un senso unico di marcia da nord a sud, mentre in Via Santa Maria di Campagnate il traffico sarà invertito in direzione sud-nord nello stesso periodo. Analoghi provvedimenti riguarderanno anche via Pella, dove sarà attivo un senso unico con direzione est-ovest, e corso Pella, dove sarà obbligatoria la svolta a destra in prossimità del civico 16.

Ulteriori limitazioni interesseranno alcune aree strategiche della città. L’area di sosta del centro commerciale Orsi, situata sul retro del Pala Forum, e una porzione di piazza Coda Mer saranno riservate esclusivamente alle attività della fiera dal 1° maggio al 14 giugno, con divieto di transito e sosta per i non autorizzati.

Particolare attenzione anche alla sicurezza durante gli eventi serali: nei giorni di venerdì e sabato, tra le 19 e mezzanotte, sarà sospesa la circolazione veicolare in Via dei Tigli, salvo per residenti, mezzi di soccorso e veicoli autorizzati.