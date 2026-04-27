Serata danzante in un bar di Biella senza autorizzazioni, scatta lo stop della Polizia

Nella notte di sabato 18 aprile, la Polizia di Stato è intervenuta in modo mirato presso un locale della movida biellese, dopo aver rilevato – anche attraverso la diffusione sui social di un volantino promozionale – l’imminente svolgimento di una serata danzante in un bar di Biella.

Alla luce degli elementi acquisiti, indicativi dell’organizzazione di un evento in assenza delle prescritte autorizzazioni, è stato predisposto un servizio di controllo specifico, eseguito dagli operatori della Divisione Amministrativa e della Squadra Mobile di Biella, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

All’arrivo degli agenti, il locale risultava già completamente allestito come una vera e propria discoteca, con consolle DJ pronta, impianti audio attivi e spazi predisposti per l’intrattenimento musicale, nonostante il titolare fosse privo delle necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di tale attività. Il tempestivo intervento ha consentito di interrompere l’evento ancora prima che potesse effettivamente iniziare, evitando così potenziali situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del controllo sono emerse, inoltre, gravi irregolarità sotto il profilo strutturale. In particolare, è stata riscontrata l’inefficienza dell’uscita di sicurezza, elemento di fondamentale importanza in caso di emergenza, nonché la mancata affissione della cartellonistica obbligatoria prevista dalla normativa vigente. Da ultimo, le verifiche sulle persone presenti hanno portato all’identificazione di diversi soggetti pregiudicati: tra questi, un uomo è risultato inottemperante all’obbligo di permanenza domiciliare notturna ed è stato pertanto accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso.

Alla luce delle irregolarità accertate, gli operatori hanno disposto l’immediata cessazione di ogni attività e lo sgombero del locale, impedendo di fatto l’avvio della serata danzante. L’intervento ha permesso di prevenire lo svolgimento di un evento privo delle necessarie garanzie di sicurezza e legalità.