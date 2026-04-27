Credito per le piccole imprese: il terzo workshop sulle valutazioni ESG per il credito bancario

I componenti ESG nei modelli di valutazione del credito sono stati i temi al centro del terzo incontro del ciclo di workshop gratuiti promosso dal Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale Biellese.

"Nei primi due incontri di questo ciclo, abbiamo affrontato temi fondamentali - ha ricordato Christian Ferrari, presidente Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese, nel suo intervento introduttivo -. Siamo partiti dal bilancio, imparando a leggerlo e a raccontarlo in modo efficace, perché i numeri restano il primo linguaggio con cui l’impresa si presenta all’esterno. Nel secondo appuntamento ci siamo concentrati su Centrale Rischi, strumenti di credito e business plan, approfondendo come funziona davvero la valutazione bancaria e quanto sia importante governare con attenzione la propria 'reputazione finanziaria'. Con il terzo e ultimo incontro abbiamo completato questo percorso guardando ancor più avanti, con un tema che sta già incidendo in modo concreto sull’accesso al credito: le valutazioni ESG. Parlare di ESG significa parlare di ambiente, sociale e governance, ma soprattutto significa comprendere come questi fattori stiano diventando parte integrante dei criteri di rating utilizzati dagli istituti bancari. Non è più una prospettiva futura o un tema riservato alle grandi imprese: riguarda sempre di più anche le PMI, incluse quelle di dimensioni più contenute. Per questo abbiamo voluto dedicare un incontro specifico a questo argomento: perché essere preparati su questi aspetti oggi significa non trovarsi domani in una posizione di svantaggio. Le banche stanno evolvendo, i modelli di valutazione cambiano, e con essi cambiano le aspettative nei confronti delle imprese. Capire come vengono lette le informazioni ESG, quali dati vengono richiesti e come possono essere valorizzati è fondamentale per difendere e migliorare il proprio accesso al credito. Come Piccola Industria siamo convinti che la sostenibilità non debba essere vissuta solo come un adempimento, ma anche come un’opportunità di crescita e di qualificazione dell’impresa. Molte aziende, spesso senza rendersene pienamente conto, mettono già in campo buone pratiche in termini di responsabilità ambientale, attenzione alle persone e qualità della governance. Il punto è imparare a renderle visibili, misurabili e comprensibili anche per il sistema finanziario. La capacità dell’impresa di raccontarsi in modo completo – non solo attraverso i numeri, ma anche attraverso i propri comportamenti e valori – diventa determinante".

I temi del workshop

Il workshop ha proposto un approccio pratico, con casi concreti e confronto diretto con gli operatori finanziari, per chiarire dubbi e raccogliere suggerimenti utili. Cipriana Zorzoli, Responsabile Area Sviluppo Prodotti, Partnership e Sostenibilità di Confidi Systema!, ha illustrato il quadro ESG e gli impatti sulle piccole imprese. Andrea Massitti, Chief Impact and Sustainability Officer, Banca Sella spa, ha portato il punto di vista della banca su questi aspetti. A seguire sono stati approfonditi i casi pratici in cui i componenti ESG hanno influito nei modelli di valutazione del credito con Cipriana Zorzoli e Silva Marazzi, Deputy Chief Impact and Sustainability Officer, Banca Sella spa.

L’incontro si è concluso con una panoramica sui servizi specialistici e sulla formazione dedicata alle imprese da parte di Uib, presentati da Andrea Parolo, Responsabile Area Economia d'Impresa Uib, con particolare riferimento a come utilizzare BANCOPASS, i servizi specialistici di Confidi Systema! e la formazione di AssoServizi Biella s.r.l.