I frutti dell'Adunata: a Quaregna Cerreto una casetta per il nido grazie agli Alpini di Villorba FOTO

A quasi un anno dall’Adunata degli Alpini di Biella, il suo spirito continua a vivere sul territorio, trasformandosi in gesti concreti e duraturi. L’ultima testimonianza arriva da Quaregna Cerreto, dove in questi giorni è stata installata una casetta in legno destinata ai bambini del nido “Il Quadrifoglio”.

La struttura è stata acquistata grazie al contributo lasciato lo scorso anno dal Gruppo Alpini di Villorba, ospitato proprio in paese durante l’Adunata. Un gesto di riconoscenza che la comunità ha deciso di trasformare in un investimento per i più piccoli: inizialmente il nido aveva acquistato una corda per le passeggiate, strumento utile per le uscite in sicurezza, e successivamente ha potuto completare l’acquisto della casetta.

Non solo un gioco, ma uno spazio educativo vero e proprio. La nuova installazione è già diventata un piccolo laboratorio all’aperto: tra bambini intenti a “lavorare” come piccoli artigiani e altri impegnati nelle attività legate all’orto, l’atmosfera richiama quasi quella di un’officina in miniatura, dove manualità e scoperta si intrecciano in modo naturale.

A rendere ancora più significativo il dono è la presenza dell’emblema del cappello alpino apposto sulla casetta, simbolo tangibile di un legame che va oltre i giorni dell’evento. Un segno di gratitudine ma anche di memoria condivisa.