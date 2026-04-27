Liturgia della Parola a Biella, conferito il lettorato a due seminaristi FOTO

Momento di profonda spiritualità a Biella. Domenica 26 aprile, alle 21, presso la cappella maggiore del Seminario Diocesano, il vescovo di Biella Roberto Farinella ha presieduto la Liturgia della Parola nella quale ha conferito il Ministero del Lettorato ai seminaristi Andrea Piolotto, della Parrocchia di Sant’Antonio Abate in Vandorno, e Leonardo Ramella Pralungo, della Parrocchia di San Lorenzo in Verrone.

"Non è un riconoscimento formale ma una chiamata - si legge nell'omelia di Monsignor Farinella - Siete invitati a diventare giovani uomini che abitano e custodiscono questa 'porta', lasciandovi per primi illuminare dalla Parola che proclamerete. Non si tratta solo di leggere bene un testo davanti all’assemblea ma di lasciarvi leggere dentro dalla Parola perché plasmi la vostra vita, il vostro cuore e le vostre scelte".

E aggiunge: "La vocazione nasce così: ascoltando una voce diversa, riconoscendo che non è una tra tante, ma quella che chiama per nome e apre orizzonti grandi. Il vostro passo di oggi è un segno: è possibile fidarsi di Cristo, è possibile donargli la vita. Il mondo ha bisogno di questa testimonianza di speranza. Affidiamo tutti noi, e in particolare questi nostri fratelli, a Maria Santissima, perché ci insegni ad ascoltare, accogliere e custodire la Parola, trasformandola in vita donata. Buon cammino".