Rugby, BRC, i risultati del fine settimana di UNDER 18, UNDER 16, UNDER 12, UNDER 10, UNDER 8

UNDER 18

24.04.26 Biella Rugby v San Mauro Rugby 40-34 (19-10)

Mete: Grillenzoni, Protto (2), Avanzi, Bredariol, Rava. Trasformazioni: Salussolia (3), Pavesi (2).

Biella Rugby: Rava (75’ Loskutnikov); Grillenzoni, Parnenzini, Baiguera (55’ Pavesi), Salussolia (65’ Dal Molin); Meneghetti, Bocchino; Avanzi, Protto, Rossi (cap.) (60’ Chiorboli); Zavarise, Bredariol (67’ Perju); L. Rossi (55’ Borio), Ferro, Curatolo.

Nicola Mazzucato, coach: “Tra le mura di casa ed eccezionalmente sul campo centrale, i ragazzi della 18, rialzano la testa disputando una buona partita. Netto miglioramento rispetto la settimana scorsa su diversi aspetti: buona l'attitudine e la presenza in campo, i sostegni di conservazione sono stati più efficaci e precisi e questo ha permesso di avere maggior possesso in attacco che si è trasformato in sei marcature. In difesa si sono visti miglioramenti, ma ancora abbiamo concesso troppi falli. Complimenti ai ragazzi per i cinque punti guadagnati in classifica”.

UNDER 16

25.04.26 Biella Rugby v URPA 82-29 (42-7)

Mete: Balducci (4), De Filippi, Bertone (2) ,Buda, Ghilardi, Pizzarelli, Di Biase. Trasformazioni: Bertone.

Biella Rugby: Gobbi; Botto Poala, Balducci, Ghilardi, Di Girolamo; Bertone, Pizzarelli; Paggio, Defilippi, Ruffa; Pavanetto, Buda; Girardi, Buda, Coda Caseia. A disposizione: Frassati, Mercandino, Piazza, Di Biase.

Andrea Caputo, coach: “Con la netta vittoria di oggi contro Urpa, Biella arriva agli ottavi di finale del campionato italiano di categoria. Nel prossimo weekend se la vedrà in casa con Cavalieri Union Prato. La partita, mai in dubbio, ha messo in evidenza un ottimo gioco collettivo che fa ben sperare per il futuro”.

UNDER 12

25.04.26 a Recco, Torneo dei Due Golfi con: Biella Rugby, Monza, Recco, Superga, Sanremo, Seregno

Classifica: 1. Biella Rugby, 2. Monza, 3. Superga

Biella Rugby: Baiguera, Botta, Dellapina, Doma, Fizzotti, Gnesotto, Marinone, Milotta, Oldrini, Pegoraro, Poli, Quaregna, Scaramal, Sciuto, Serio, Siletti, Somrani, Tagliabue, Ubertalli, Raso.

Francesco Casini, coach: “I ragazzi hanno dimostrato un atteggiamento positivo e una precisione in tutti gli aspetti del gioco. Un gran bel gruppo che ha portato i ragazzi alla vittoria finale nonostante la lunga trasferta”.

UNDER 10

25.04.26 a Recco, Torneo dei Due Golfi con: Biella Rugby, Pro Recco, Cecina, Seregno, Monza, Sanremo, CUS Milano, Lions Amaranto, Superba

Classifica: 1. Biella Rugby, 2. Cecina, 3. Lions Amaranto

Biella Rugby: Apowo, Avella, Bolla, Dama, Di Costa, Dissegna, Lacagnina, Lai, Mello Rella, Pavanati, Poverello, Serio, Siletti, Soumah, Vigliani.

Samuele Negro, coach: “Ottima prova degli orsetti, prestanti dall’inizio alla fine del torneo. Nonostante la lunga pausa pranzo, i bimbi non si sono persi d’animo e hanno portato a casa una partita di alto livello contro un Cecina di tutto rispetto. Dopo queste due vittorie consecutive in tornei importanti, ci aspetta probabilmente la prova più dura dell’anno: testa a venerdì 1 Maggio per il torneo Bottacin di Padova”.

UNDER 8

25.04.26 a Recco, Torneo dei Due Golfi con: Biella Rugby, Seregno, Pro Recco, Monza, Sanremo, Superba, Cus Milano

Classifica: 1. Seregno, 2. Biella, 3.Pro Recco

Biella Rugby: Valente, Borrione, Fe. Gatto, Fi. Gatto, Iacobellis, Dama, Trecate, Heery

Elia Castello, coach: “Buon atteggiamento da parte dei piccoli orsetti che portano in campo le cose fatte in allenamento, meritandosi il secondo posto finale”.