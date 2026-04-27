Stefano Ceretti su “Progresso Fotografico” tra i grandi della street photography FOTO

Nuovo importante riconoscimento per Stefano Ceretti: il fotografo biellese entra a far parte degli autori pubblicati nell’ultimo numero di Progresso Fotografico, storica rivista di settore fondata nel 1894. L’edizione presenta uno “Speciale Street” che raccoglie undici fotografi, tra cui Ceretti, selezionati per rappresentare uno dei generi più dinamici e apprezzati della fotografia contemporanea.

Un traguardo significativo, anche per il livello dei nomi coinvolti: tra i fotografi presenti figurano infatti esponenti di fama internazionale come Alex Webb e Bruce Gilden, oltre all’italiano Giorgio Galimberti. Un contesto che rende ancora più rilevante la presenza di Ceretti, che non nasconde l’emozione per essere stato inserito accanto a figure di tale calibro.

Il riconoscimento arriva in un momento simbolico della sua carriera: proprio il 17 aprile scorso, infatti, il fotografo ha celebrato i suoi 34 anni di attività professionale. Un percorso lungo e costante, segnato da una passione che come lui stesso sottolinea non lo ha mai abbandonato.

Ma non è l’unico appuntamento in agenda. Ceretti sarà infatti protagonista anche di una mostra collettiva in Toscana dal 9 al 24 maggio, dove esporrà insieme a Giorgio Galimberti, consolidando ulteriormente una fase particolarmente attiva della sua produzione artistica.

Alla base di questo periodo di crescita c’è anche la sperimentazione tecnica: da oltre un anno, il fotografo sta sviluppando un innovativo metodo di stampa diretta su pluriball per imballaggi, una soluzione che, ad oggi, lo renderebbe unico in Italia. Un progetto portato avanti grazie anche al supporto di alcune realtà partner che hanno creduto nella sua ricerca.