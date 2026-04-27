Alpini di Chiavazza in visita a Casapinta con escursione al Lago delle Piane nel segno dell’amicizia e convivialità FOTO

Una giornata all’insegna dell’amicizia e della convivialità ha visto protagonisti gli Alpini di Chiavazza, giunti in visita, insieme a numerosi simpatizzanti, nel comune di Casapinta. Un’iniziativa semplice ma sentita, capace di riunire coppie e visitatori nel segno dei valori alpini.

Assieme al gruppo locale delle penne nere, oltre 50 persone hanno preso parte a un’escursione al Lago delle Piane, attratti dalla bellezza del percorso e dal desiderio di condividere un’esperienza immersa nella natura. La camminata è stata l’occasione per rafforzare i legami di amicizia che da sempre caratterizzano gli Alpini di ogni paese e provincia.

La giornata è iniziata con una breve cerimonia, in piazza Chiesa, con l’alzabandiera nel ricordo dei Caduti di tutte le guerre. Inoltre, nel corso della scampagnata, sono state visitate alcune chiese del paese, unito al dovuto omaggio alla Madonnina degli Alpini, uno dei luoghi più simbolici del gruppo locale. Infine, tra canti e momenti di allegria, la comitiva si è riunita nella sede ANA di Casapinta per un pranzo conviviale di grande partecipazione.