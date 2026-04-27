Camandona, la riapertura della chiesa di Governati celebra il valore della comunità

La riapertura della chiesa di frazione Governati, avvenuta lo scorso 25 aprile proprio per l’anniversario della Liberazione, non ha rappresentato solo il recupero di un tesoro architettonico e spirituale, ma ha segnato un momento di profonda coesione per l’intera comunità di Camandona. Alla cerimonia, era presente il comandante della Stazione Carabinieri di Valle Mosso, Rodolfo Marsella, che il sindaco Giulia Botta ha voluto ringraziare personalmente, a testimoniare l’importanza e il valore delle istituzioni.

Il successo dell’iniziativa è scaturito dalla proficua sinergia che si è creata all’interno del consiglio comunale tra maggioranza ed opposizione che il primo cittadino ha da sempre perseguito per il bene della comunità tutta. In questa occasione, è emersa con chiarezza una nuova e vincente sintonia operativa: le consigliere Patrizia Magagnato e Pamela Rondo Spaudo hanno infatti scelto di condividere questo percorso unendo le proprie energie a quelle dell'amministrazione per rendere Camandona sempre più vicina ai propri concittadini, la prima ha collaborato con i volontari per le operazioni di ripristino mentre la seconda ha curato l’accoglienza finale preparando ed allestendo il buffet.

A conferma di questo clima, Patrizia Magagnato ha dichiarato: “È l'inizio di una nuova Camandona. Questa sintonia tra componenti di minoranza e maggioranza può portare solo bene; le guerre vanno lasciate a chi crede di saperle fare, noi scegliamo di rimboccarci le maniche per la comunità”.

Subito dopo la cerimonia, il sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare a don Mario, con il quale condivide l’importante progetto di riaprire gradualmente tutte le chiesette del territorio a rotazione, restituendole ai fedeli e alla storia locale. Un plauso speciale è andato anche ai Cantori, il gruppo interparrocchiale che ha allietato la giornata con i propri canti, rendendo l'atmosfera ancora più sentita e partecipata.

Queste le conclusioni del sindaco: "Vedere convergere diverse sensibilità verso un unico obiettivo è la soddisfazione più grande per chi amministra. Patrizia e Pamela hanno dimostrato come l'impegno civico possa superare le vecchie logiche di schieramento. Camandona oggi ha bisogno di questo: una squadra coesa che guardi al futuro con pragmatismo, ottimismo e intraprendenza. Chi sceglie questa strada dimostra un grande amore per questo paese, lasciando ai margini le sterili polemiche di chi preferisce restare isolato".

L’immagine della giornata di Governati restituisce un paese che si ritrova unito. Il sindaco ha improntato il mandato sulla collaborazione, il mutuo soccorso e la buona volontà: questa è la dimostrazione che l' intera amministrazione è formata da persone pronte a unirsi per il bene del futuro di Camandona.