Memoria, libertà e comunità a Valdilana. Celebrazioni al Margosio, Comune: “Il 25 Aprile è un’eredità da onorare assieme”

Sabato 25 aprile, presso il Monumento ai Caduti per la Resistenza alla Bocchetta di Margosio, si sono svolte le celebrazioni per la Festa della Liberazione, ricorrenza che ricorda il giorno simbolo della liberazione dell’Italia dal nazifascismo e della riconquista della libertà, della democrazia e della pace. In uno sfondo suggestivo e carico di significato, il sindaco Mario Carli e la giunta di Valdilana hanno accolto rappresentanti d’arme, amministratori e cittadini che hanno voluto rendere omaggio al valore profondo di questa giornata.

“Ai saluti istituzionali e al picchetto d’onore sono seguiti due interventi davvero toccanti – sottolinea il Comune sui propri canali social - Il primo, una testimonianza letta da una ragazza di 13 anni fuggita da un paese in guerra, che ha saputo dare voce, con intensità e verità, al significato attuale della libertà; a seguire il coinvolgente intervento di Alessandro Bardone, storico e membro di ISTORBIVE, che ha offerto una riflessione preziosa sul valore della memoria. Un momento raccolto e sentito, vissuto con partecipazione dalla comunità, per ricordare che la libertà non è mai scontata ma va custodita ogni giorno. Un sentito ringraziamento a tutti i convenuti per aver condiviso questo importante momento di memoria e di impegno civile. Perché il 25 Aprile non è solo una ricorrenza ma un’eredità da onorare insieme”.