Incidente stradale a Valle San Nicolao: c'era un cane sulla carreggiata

È finito contro il guard-rail il conducente che nella giornata di ieri ha tentato di evitare un cane che vagava in mezzo alla strada.

L'impatto è avvenuto nel tardo pomeriggio a Valle San Nicolao, in frazione Ferrere, nel tratto compreso tra le due gallerie. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 18:00, l'automobilista avrebbe effettuato una manovra improvvisa, perdendo poi il controllo del veicolo e finendo contro il guard-rail. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Bioglio. Sembra che l'uomo non abbia riportato conseguenze, mente l’animale, trovato vivo e con collare dotato di targhetta, è stato recuperato con l’intervento del canile di Cossato.