25 Aprile a Casapinta, commemorazioni in piazza Chiesa con omaggio ai Caduti e un appello alla pace FOTO

Buona partecipazione anche a Casapinta per l’anniversario della Liberazione. La cerimonia si è svolta sabato scorso, 25 aprile, con ritrovo in piazza Chiesa, dove si è tenuto il momento dell’alzabandiera, seguito dalla benedizione e della deposizione della corona d’alloro al monumento dedicato ai Caduti.

Presenti, oltre alle associazioni locali e ai cittadini, anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Danilo Cavasin che ha condiviso parole impregnate di profondo significato, in particolar modo sul valore della Resistenza: “La Festa della Liberazione celebra i valori della libertà e della democrazia e ricorda il sacrificio di coloro che lottarono per liberare l’Italia. L’auspicio è di poter onorare una simile ricorrenza con il mondo senza conflitti. Un’occasione di riflessione sullo stato attuale della pace, oggi violata in molti angoli del mondo. Perché la pace ha bisogno di voce, della nostra. Non smettiamo di crederci, dirlo e pretendere un mondo migliore”.

Poco dopo, ha avuto luogo la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, dove si sono ricordati tutti coloro che hanno dato la propria vita per la libertà.